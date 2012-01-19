Сегодня в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма "Булаг 2. К новой жизни" бурятского режиссера Солбона Лыгденова. В Улан-Удэ она уже вышла на широкие экраны. И вот теперь – картину смогут увидеть элистинцы.

Сюжет разворачивается в Тункинской долине, на фоне величественных гор и живописной природы. Главный герой возвращается на Родину, чтобы перевезти маму в город. Расставание с родной землей и домом проходит не так легко. Типичная история передает все гамму чувств героев. От сожаления до принятия неизбежности. Тихие сцены деревенской жизни, сменяются неожиданным драйвом, погонями, заставляя зрителя переживать за исход событий. Добрый и жизнеутверждающий, и отчасти наивный, но имеющий подтекст социальной драмы фильм был снят всего за 8 дней, в январские морозы, задача ставилась перед актерами конкретная - каждый играет самого себя. На этом фоне все же есть проблеск надежды на лучшее.

В прокате фильм будет около двух недель. Начало сегодня в 18 часов.