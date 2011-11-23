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11 февраля, 16:11
НовостиКультура

Аркадий Манджиев с помощью друзей и коллег со всего света презентовал музыкальный клип

Аркадий Манджиев с помощью друзей и коллег со всего света презентовал музыкальный клип

С приближением Цаган Сар, у жителей региона начинается предпраздничная суета и подготовка к встрече священного белого месяца.

По традиции, жарятся борцыки, зажигаются лампадки. Не остались в стороне и калмыцкие артисты. Известный композитор Аркадий Манджиев с помощью друзей и коллег со всего света смонтировал и презентовал музыкальный клип на новую песню.

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