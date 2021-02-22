Жители Калмыкии смогут бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощенном порядке

Законопроект о «Гаражной амнистии» сегодня во втором, основном чтении рассмотрит Госдума.

Их владельцы смогут свободно распоряжаться своим имуществом. Станет возможно оформление в собственность земельных участков и капитальных гаражей, возведенных на них для введения в действие Градостроительного кодекса до 30 декабря 2004 года.

Подтверждением права на гараж станет договор о его подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. Владельцы гаражей освобождаются от оплаты кадастровых работ, если участок под него нужно поставить на учет. Он будет проводиться органом местного самоуправления.

Гражданам также не придется оплачивать госпошлину при оформлении права собственности на гараж и землю. А инвалиды получат право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке.