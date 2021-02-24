Работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах уже возобновлена. Но работать им разрешено при условии строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Это решение регионального оперштаба. Вместе с тем, второй этап режима ограничений продлен до 11 апреля. Сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Гражданам старше 65 лет по-прежнему рекомендован режим самоизоляции.