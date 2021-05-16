Жители Калмыкии с ограниченными возможностями здоровья выражают себя в творчестве

Всё благодаря мастерской по керамике. Здесь они могут создавать изделия из глины. И уже есть те, кто с удовольствием приобщился к искусству. Причем впервые. Пока занимаются только лепкой под руководством опытных наставников. Клуб открыла общественная организация «Новые возможности» на средства выигранного Президентского гранта. А как же обжиг и роспись? Подробнее в материале нашего спецкорреспондента Ольги Эняевой.

Надвид Борджанов впервые держит в руках такой податливый, но при этом, требующий ловкости рук, материал, как глина. Без наставника не обойтись. Пошаговая инструкция от мастера по керамике Олега Цаганова помогла ему создать узнаваемые образы дымковской игрушки. За два часа барышня практически готова.

А Евгении Цакировой предстоит самый интересный и творческий этап – роспись глиняного изделия. Признается, что без помощи не справится. Говорит, что после долгих мучительных дней самоизоляции с удовольствием посещает занятия, где можно пообщаться и увидеть своих сверстников, а заодно и уделить время интересному хобби.

Знакомые многим с детства скульптуры - дымковские игрушки стали первыми изделиями, которые своими руками создают члены Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности», которая оказалась в числе победителей конкурса Президентских грантов. На эти средства была приобретена гончарная мастерская с печью обжига для керамических изделий. Лепка из глины полезна – вырабатывает чувство ритма, координацию и согласованность движений. А для людей с ограниченными возможностями здоровья это, в целом, арт-терапия, своего рода, реабилитация через творчество.

Многие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в самореализации. Для того, чтобы не оставить их наедине со своей болью и трудностями, 5 лет назад была создана общественная организация. Пока помещение взяли в аренду, говорит Инна Амнинова, но скоро появится постоянное место прописки. И тогда возобновятся все мероприятия по психологической, социальной и трудовой реабилитации. В том числе - освоение гончарного ремесла.