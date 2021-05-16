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10 июня, 20:03
НовостиТуризм

Сегодня состоялась экспертная сессия по развитию туризма и индустрии гостеприимства

Сегодня состоялась экспертная сессия по развитию туризма и индустрии гостеприимства

 

 Как отметил Глава Калмыкии, визуализировали ряд перспективных проектов и увидели, какой может быть республика.

«Считаю, важно планировать всё на годы вперед и уже закладывать системные и долгосрочные основания развития отрасли».

Также на заседании сообщили, что состоялась презентация корпорации Туризм.РФ. Она создана для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма. В ближайшие годы Правительство страны будет развивать мастер-планы территорий и крупные проекты в отрасли.

Как отметил Бату Хасиков, важно, чтобы они стали интересными и комфортными как для гостей, так и для жителей Калмыкии. Более того, наши земляки активно участвуют в жизни региона по итогам голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в будущем году. Калмыкия вошла в ТОП-5 лидеров страны по вовлеченности жителей.

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