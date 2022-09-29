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30 декабря, 08:02
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Жители Калмыкии рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

Жители Калмыкии рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал, какие фильмы и сериалы жители Калмыкии планируют посмотреть на новогодних каникулах. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

28% жителей Калмыкии планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ самых популярных фильмов входят "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи", "Служебный роман", "Девчата".

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 17% респондентов.

15% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы.

Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 9% респондентов.

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