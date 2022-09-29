30 декабря, 11:51
 3 °C
76,08
71,98
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 декабря, 07:42
Новости

Благодаря судебным приставам семья получит жилье

Благодаря судебным приставам семья получит жилье

Документы о праве собственности на двухкомнатную квартиру они должны были получить в январе текущего года, а получили с опозданием на полгода.

По решению суда компенсация морального вреда в сумме свыше 325 тысяч рублей была списана с банковского счета подрядчика в пользу гражданина. Это стало возможным после принятых представителем закона мер принудительного взыскания.

В телефонном разговоре мужчина с благодарностью сообщил пресс-службе ведомства, что перечисленные денежные средства направит на отделку новой квартиры.

Фото представлено пресс-службой УФССП России по РК

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия