Благодаря судебным приставам семья получит жилье

Документы о праве собственности на двухкомнатную квартиру они должны были получить в январе текущего года, а получили с опозданием на полгода.



По решению суда компенсация морального вреда в сумме свыше 325 тысяч рублей была списана с банковского счета подрядчика в пользу гражданина. Это стало возможным после принятых представителем закона мер принудительного взыскания.



В телефонном разговоре мужчина с благодарностью сообщил пресс-службе ведомства, что перечисленные денежные средства направит на отделку новой квартиры.



Фото представлено пресс-службой УФССП России по РК