К празднику Рождества Христова ковчег с частицей мощей Святой блаженной Матроны Московской доставят в ряд населенных пунктов республики

К святыни будет организован доступ прихожан. У святого ковчега будут совершаться молебны с акафистом блаженной Матроне. Ковчег начал свой путь с Городовиковска, после чего отправится в Яшкуль и Лагань.



В Элисту святыню доставят 9 января к храму Сергия Радонежского, где она пробудет до 17 января. Затем отправится в другие районы Калмыкии.