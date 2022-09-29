30 декабря, 08:25
К празднику Рождества Христова ковчег с частицей мощей Святой блаженной Матроны Московской доставят в ряд населенных пунктов республики
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К святыни будет организован доступ прихожан. У святого ковчега будут совершаться молебны с акафистом блаженной Матроне. Ковчег начал свой путь с Городовиковска, после чего отправится в Яшкуль и Лагань.
К святыни будет организован доступ прихожан. У святого ковчега будут совершаться молебны с акафистом блаженной Матроне. Ковчег начал свой путь с Городовиковска, после чего отправится в Яшкуль и Лагань.
В Элисту святыню доставят 9 января к храму Сергия Радонежского, где она пробудет до 17 января. Затем отправится в другие районы Калмыкии.