Жители Калмыкии продолжают попадаться на уловки мошенников

Недавно жительница Элисты стала очередной жертвой дистанционного злоумышленника. Обманутая незнакомцем по телефону женщина обратилась в полицию. Он представился сотрудником банка и сообщил о попытке оформления кредита на ее имя.



По словам горожанки, звонивший убедил взять через приложение потребительский кредит на сумму более 300 тысяч рублей. Якобы, это помогло бы предотвратить мошеннические действия.



Как сообщили в МВД по Калмыкии, потерпевшая обналичила деньги и 20-ю транзакциями перечислила их на номера, указанные злоумышленником.