Творческая группа "Босхомджи" проведет выставку зарождающихся талантов

Именно так члены объединения молодых художников республики решили отметить пятилетие группы. Создателями являются Тимур Цонхлаев и Олег Чудутов.



В 2017 году они организовали 1 выставку, новая экспозиция же объединила более 40 произведений, выполненных в разных видах изобразительного искусства. Работами многих интересных авторов за последние несколько лет зрители смогут насладиться сегодня в Национальном музее имени Пальмова.