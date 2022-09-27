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21 октября, 13:04
Новости

Творческая группа "Босхомджи" проведет выставку зарождающихся талантов

Творческая группа "Босхомджи" проведет выставку зарождающихся талантов

Именно так члены объединения молодых художников республики решили отметить пятилетие группы. Создателями являются Тимур Цонхлаев и Олег Чудутов.

В 2017 году они организовали 1 выставку, новая экспозиция же объединила более 40 произведений, выполненных в разных видах изобразительного искусства. Работами многих интересных авторов за последние несколько лет зрители смогут насладиться сегодня в Национальном музее имени Пальмова.

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