79 новых уличных светильников установлено на подъезде к Элисте от федеральной автодороги по улице Скрипкина

Общая протяженность освещенного участка дороги составила более 2 километров 300 метров. Работы проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".



Благодаря хорошей освещенности на дорожном участке дороги значительно снизится аварийность, въезд в город станет удобнее и безопаснее, считают эксперты. Это является подтверждением того, что в Калмыкии растет число освещенных улиц.



Технологическое присоединение к электрическим сетям вдоль дороги в южной части столицы обеспечили специалисты "Калмэнерго".



Фото взято в свободном доступе.