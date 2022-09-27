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21 октября, 12:12
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79 новых уличных светильников установлено на подъезде к Элисте от федеральной автодороги по улице Скрипкина

79 новых уличных светильников установлено на подъезде к Элисте от федеральной автодороги по улице Скрипкина

Общая протяженность освещенного участка дороги составила более 2 километров 300 метров. Работы проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Благодаря хорошей освещенности на дорожном участке дороги значительно снизится аварийность, въезд в город станет удобнее и безопаснее, считают эксперты. Это является подтверждением того, что в Калмыкии растет число освещенных улиц.

Технологическое присоединение к электрическим сетям вдоль дороги в южной части столицы обеспечили специалисты "Калмэнерго".

Фото взято в свободном доступе.

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