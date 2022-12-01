Жители Калмыкии продолжают оказывать помощь мобилизованным

В преддверии праздников Цаган-Сар и День защитников Отечества в Троицкой школе имени Жукова прошла благотворительная акция "Помоги солдату!".



В ней приняли активное участие школьники, родители учителя и другие сотрудники образовательного учреждения. Собранные продукты питания, средства личной гигиены были переданы в отдел социальной защиты населения для отправки бойцам в зону СВО. Об этом сообщает телеграм–канал образовательного учреждения.



Фото: Троицкая школа им. Г.К.Жукова