Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Калмыкия, посвященной итогам работы в 2022 году

13 февраля 2023 года в прокуратуре Республики Калмыкия с участием

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя и состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы прокуратуры в 2022 году, определены задачи по совершенствованию прокурорского надзора и укреплению законности в регионе.



В работе коллегии приняли участие руководители структурных подразделений прокуратуры республики и территориальные прокуроры.



По-прежнему остаются актуальными вопросы переселения

граждан из аварийного жилья, восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, обеспечения населения лекарствами и медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, погашения перед субъектами предпринимательской деятельности задолженности по государственным и муниципальным контрактам, а также защиты прав несовершеннолетних.



По завершению данных мероприятий заместитель Генерального

прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть провел прием жителей Республики Калмыкия, в ходе которого приняты 24 гражданина.



Обращения касались вопросов защиты прав инвалидов и

несовершеннолетних, исполнения законодательства в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, соблюдения трудовых прав граждан.



В ходе приема гражданам даны соответствующие разъяснения

действующего законодательства, по поступившим жалобам организованы проверки.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.