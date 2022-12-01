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14 февраля, 11:47
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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Калмыкия, посвященной итогам работы в 2022 году

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Калмыкия, посвященной итогам работы в 2022 году

13 февраля 2023 года в прокуратуре Республики Калмыкия с участием
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя и состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы прокуратуры в 2022 году, определены задачи по совершенствованию прокурорского надзора и укреплению законности в регионе.

В работе коллегии приняли участие руководители структурных подразделений прокуратуры республики и территориальные прокуроры.

По-прежнему остаются актуальными вопросы переселения
граждан из аварийного жилья, восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, обеспечения населения лекарствами и медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, погашения перед субъектами предпринимательской деятельности задолженности по государственным и муниципальным контрактам, а также защиты прав несовершеннолетних.

По завершению данных мероприятий заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть провел прием жителей Республики Калмыкия, в ходе которого приняты 24 гражданина.

Обращения касались вопросов защиты прав инвалидов и
несовершеннолетних, исполнения законодательства в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, соблюдения трудовых прав граждан.

В ходе приема гражданам даны соответствующие разъяснения
действующего законодательства, по поступившим жалобам организованы проверки.

Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

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