14 февраля, 10:03
Элистинки могут принять участие в городском конкурсе "Сильная, смелая, умелая!"
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Он проходит в преддверии Международного женского дня в культурном центре "Родина". К участию приглашаются сотрудницы городских предприятий, организаций и учреждений. Победителей определят по пяти направлениям. Это визитная карточка, кулинарный, творческий и музыкальный конкурсы, конкурс красоты.
Он проходит в преддверии Международного женского дня в культурном центре "Родина". К участию приглашаются сотрудницы городских предприятий, организаций и учреждений. Победителей определят по пяти направлениям. Это визитная карточка, кулинарный, творческий и музыкальный конкурсы, конкурс красоты.
Добавим, прием заявок продлится до конца месяца. Об этом сообщает пресс–служба администрации города.
Фото: Администрация города Элисты