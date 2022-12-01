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14 февраля, 10:03
Новости

Элистинки могут принять участие в городском конкурсе "Сильная, смелая, умелая!"

Элистинки могут принять участие в городском конкурсе "Сильная, смелая, умелая!"

Он проходит в преддверии Международного женского дня в культурном центре "Родина". К участию приглашаются сотрудницы городских предприятий, организаций и учреждений. Победителей определят по пяти направлениям. Это визитная карточка, кулинарный, творческий и музыкальный конкурсы, конкурс красоты.

Добавим, прием заявок продлится до конца месяца. Об этом сообщает пресс–служба администрации города.

Фото: Администрация города Элисты

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