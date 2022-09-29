Жители Калмыкии признались, что продолжают верить в новогодние приметы

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы представители экономически активного населения рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.



14% горожан ежегодно загадывают желание под бой курантов, 8% — выпивают бокал шампанского, 5% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.



3% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.



1 из 100 горожан встречает новый год только в новой одежде. По 1% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.



Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 8% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов и, разумеется, поход в баню.