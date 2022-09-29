Сегодня театр кукол "Джангар" представит юному зрителю спектакль "Лавка чудес"

Это увлекательная история про то, как близнецы приехали в гости к дядюшке, хозяину Лавки чудес, для встречи Нового года. Но, к сожалению, их планам помешал злой волшебник, который спрятал магические дневники со сказочными заклинаниями. Он всячески препятствует тому, чтобы дедушка Мороз и Снегурочка не попали на ёлку.



Главные герои с помощью ребят преодолеют множество препятствий, чтобы раздобыть дневники, и с помощью заклинания зажечь огоньки на ёлке и вместе с Дедом Морозом и его внучкой встретить Новый год!



Фото: tegrk.ru