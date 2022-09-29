Председатель Правительства региона Гиляна Босхомджиева побывала в гостях у местных предпринимателей

В этом году Фондом развития Республики Калмыкия было выдано 29 займов местным предпринимателям на общую сумму 275 миллионов рублей. Это позволило создать ряд перспективных производств. Она отметила, важность поддержки предпринимателей, а также необходимость создания новых рабочих мест. С ней согласен Михаил Богатов, его предприятие получило поддержку из фонда в размере 49 с половиной миллионов рублей.



Теперь его завод способен производить 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, что позволит значительно повысить качество отремонтированных дорог. К тому же создано 20 новых рабочих мест. Также Гиляна Босхомджиева посетила предприятие по производству риса и другой сельхозпродукции в Октябрьском районе, фирму по производству мягкой мебели и летнее кафе кинотеатра "Октябрь". Подробнее смотрите в дневном выпуске «Вестей».