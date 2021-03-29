Жители Калмыкии присоединятся к Международной акции «Диктант Победы»

Он состоится в конце апреля. Участники ответят на вопросы о Великой Отечественной войне. Стоит напомнить, что в прошлом году диктант прошел на 10 площадках. В этом - определено 19 мест для его проведения. Самая большая площадка во Дворце детского творчества – на 100 человек. Но, скорее всего, количество желающих принять участие в диктанте будет больше. Бонус могут получить старшеклассники. Если они станут победителями, то могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ.