«Наташина мечта» – первая постановка тандема Русского и Национального театров Калмыкии

Зрители увидят ее уже в это воскресенье, 18 апреля. Драма о любви и мечте, о боли и надежде. Сейчас артисты и режиссер Марина Кикеева активно готовятся к премьере.

Спектакль-эксперимент, завораживающий с первого взгляда. Здесь поднимаются острые вопросы современных подростков. Историю главной героини - Наташи проживают сразу две актрисы – Наталья Ежкова и Лада Зубкова. Трогательно и ярко, простодушно и откровенно они передают зрителю судьбу и внутренние метания своего персонажа.

«Несказанно повезло», – отзывается о своей роли молодая актриса Лада Зубкова. Это и работа с опытными и талантливыми коллегами, и те эмоции героини, которые ей лично оказались близки.

А куда могут привести человека мечты, если в душе размыты нравственные понятия добра и зла? Ответ на этот и другие вопросы зрители должны найти сами. Драма о любви и мечте не для слабонервных, предупреждает постановщик Марина Кикеева. Это ее пятая режиссерская работа.

Один на один со своей мечтой и со зрителями Лада Зубкова и Наталья Ежкова останутся уже в это воскресенье, 18 апреля.