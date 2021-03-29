14 апреля, 18:32
 12 °C
90,54
75,68
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 апреля, 18:46
НовостиКультура

Премьера от артистов Русского театра драмы и комедии

Премьера от артистов Русского театра драмы и комедии

Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии начинаются репетиции в рамках подготовки к премьере по пьесе молодого современного драматурга и сценариста Ярославы Пулинович «Наташина мечта».

  Это сложная монодрама о мечте и надежде, любви и боли двух подростков с одинаковым именем: одна из детского дома. А другая – из благополучной семьи. Что их связывает? 

  В главных ролях Лада Зубкова и Заслуженная артистка Калмыкии Наталья Ежкова. Режиссер спектакля, который создан в рамках премии Союза театральных деятелей России, - Марина Кикеева.

 

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия