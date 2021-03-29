Премьера от артистов Русского театра драмы и комедии

Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии начинаются репетиции в рамках подготовки к премьере по пьесе молодого современного драматурга и сценариста Ярославы Пулинович «Наташина мечта».

Это сложная монодрама о мечте и надежде, любви и боли двух подростков с одинаковым именем: одна из детского дома. А другая – из благополучной семьи. Что их связывает?

В главных ролях Лада Зубкова и Заслуженная артистка Калмыкии Наталья Ежкова. Режиссер спектакля, который создан в рамках премии Союза театральных деятелей России, - Марина Кикеева.