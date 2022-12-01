Жители Калмыкии приняли участие в крещенских купаниях

Как мы сообщали ранее, купели в открытых водоемах были оборудованы в двух районах - в Юстинском и Лаганском. В Лагани организовали в парке "Мелодии Каспия", в Цаган Амане - на коммунальном извозе. В остальных населенных пунктах мероприятия прошли в православных храмах и сельских домах культуры.



Кроме того, по традиции многие верующие совершили обливание водой в домашних условиях. В их числе Почетный донор РФ, житель с.Троицкое Целинного района Алексей Бадмаев. По сообщению пресс-службы Центра крови РК, мужчина сдал кровь 40 и более раз и спас не одну жизнь, а также всегда старается следить за здоровьем и закаляться. "Всех призываю обливаться холодной водой", - поделился Алексей Бадмаев.



Фото Пресс-службы Центра крови РК.