«РЖД» запускают туристический поезд «Цветущая степь» по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва

В этом году он совершит два рейса, оба – в апреле. Раннее поезд уже курсировал. Путешественники успели отметить комфортные условия и увлекательный маршрут. «По многочисленным просьбам пассажиров туристическая программа возобновляется», – пояснили в РЖД.



Путешественники смогут совершить прогулку по Ростову и Элисте, ознакомиться с достопримечательностями городов. Кроме того, туристы станут свидетелями незабываемого зрелища – цветения тюльпановых полей в калмыцкой степи.