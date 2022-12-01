19 января, 13:19
 0 °C
74,59
68,87
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 января, 09:52
Новости

«РЖД» запускают туристический поезд «Цветущая степь» по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва

«РЖД» запускают туристический поезд «Цветущая степь» по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва

В этом году он совершит два рейса, оба – в апреле. Раннее поезд уже курсировал. Путешественники успели отметить комфортные условия и увлекательный маршрут. «По многочисленным просьбам пассажиров туристическая программа возобновляется», – пояснили в РЖД.

Путешественники смогут совершить прогулку по Ростову и Элисте, ознакомиться с достопримечательностями городов. Кроме того, туристы станут свидетелями незабываемого зрелища – цветения тюльпановых полей в калмыцкой степи.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия