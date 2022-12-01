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19 января, 10:33
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Больше половины жителей Калмыкии одобряют введение начальной военной подготовки с 5 класса

Больше половины жителей Калмыкии одобряют введение начальной военной подготовки с 5 класса

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать соответствующий курс. Одобряют эту инициативу 58% жителей Калмыкии.

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (66% против 51%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 28%, то среди горожан старше 45 — уже 79%.

Против выступают 18%: в числе их аргументов — нежелание "военного" будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета.

Опрос был проведен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения региона.

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