Больше половины жителей Калмыкии одобряют введение начальной военной подготовки с 5 класса

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать соответствующий курс. Одобряют эту инициативу 58% жителей Калмыкии.



Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (66% против 51%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 28%, то среди горожан старше 45 — уже 79%.



Против выступают 18%: в числе их аргументов — нежелание "военного" будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета.



Опрос был проведен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения региона.