Жители Калмыкии перевели мошенникам 3 миллиона рублей

Данные за прошлую неделю приводит МВД. Схема обмана все та же – войти под любым предлогом в доверие к жертве и убедить с целью сохранения средства отправить на «безопасный счет». Так своих денег лишились три жительницы республики.

Была обманута элистинка, которая следуя инструкциям мошенников, в течение 5 дней оформляла кредиты и в последующем переводила на указанный ими счет. А с начала текущего года жители Калмыкии отдали мошенникам около 70 миллионов рублей собственных и заемных денежных средств.

Нужно помнить, что аферисты буквально еженедельно придумывают новые преступные сценарии и осваивают новые роли.