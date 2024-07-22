Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы по регулированию блогосферы под руководством Петра Толстого

Фото: комитет Госдумы Рф

Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы под руководством заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого.

В Москве состоялось первое организационное собрание Рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы. Оно прошло под руководством заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого. В состав Рабочей группы вошел Заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

На собрании обсудили вопросы правового регулирования блогосферы. В частности, участники встречи обратили внимания на необходимость внесения блогерства в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Комментируя первое установочное заседание Рабочей группы, Рифат Сабитов отметил, что проблема правового регулирования блогосферы сегодня стоит чрезвычайно остро.

«Блогеры формируют взгляды и влияют на образ жизни, восприятие действительности миллионов наших сограждан, тем самым оказывают существенное воздействие на общественные настроения. При этом фактически нет никакой ответственности за размещаемый ими контент, который может быть недостоверен, опасен и вреден. Мы, со своей стороны, готовы активно обсуждать эти проблемы на площадке Общественной палаты с участием представителей блогерского сообщества, законодателей, экспертных организаций с тем, чтобы выработать общие принципы такого правового регулирования», — отметил Рифат Сабитов.