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22 июля, 15:00
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10 лет лишения свободы за убийство односельчанина получил житель Яшкульского района

10 лет лишения свободы за убийство односельчанина получил житель Яшкульского района

Поножовщина произошла в апреле прошлого года у него дома. В ходе распития спиртных напитков на почве произошедшего конфликта хозяин нанес несколько ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений последний скончался.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным в совершении убийства, сообщили сегодня в региональном управлении СК.

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