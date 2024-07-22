10 лет лишения свободы за убийство односельчанина получил житель Яшкульского района

Поножовщина произошла в апреле прошлого года у него дома. В ходе распития спиртных напитков на почве произошедшего конфликта хозяин нанес несколько ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений последний скончался.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным в совершении убийства, сообщили сегодня в региональном управлении СК.