Жители Калмыкии оценят качество коммунальных услуг и транспортной сферы

Об этом жители Калмыкии могут поделиться мнением с властями. Сообщается на сайте Правительства Калмыкии. В опросе можно участвовать в течение всего года через официальный сайт Правительства Калмыкии по ссылке. Участие в опросе является свободным и добровольным.

Всего в IT-опросе предлагается шесть критериев оценки, каждый из которых имеет пороговое значение. Население адресовало свое мнение организаторам опроса по направлениям: транспортное обслуживание, качество автодорог, тепло-, водо-, электро- и газоснабжение.

По итогам 2020 года, в IT-опросе приняли участие 1 392 человека. По сравнению с 2019 годом, число участников опроса увеличилось на 43%. В целом по республике, основными причинами низкой оценки транспортного обслуживания участники IT-опроса, как и ранее, указали: отсутствие прямого транспортного сообщения с населенными пунктами в границах района; большой временной интервал ожидания транспорта; неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств.