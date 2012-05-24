Заключено соглашение между Министерством спорта России и Калмыкией о сотрудничестве и взаимодействии

Оно было подписано в рамках встречи Бату Хасикова с федеральным министром спорта Олегом Матыциным. Также, сообщает Глава региона на своей странице в инстаграм, в беседе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсужден ряд важных вопросов. В их числе: развитие спортивной инфраструктуры, проведение крупных мероприятий в Калмыкии, создание условий для регулярных занятий физкультурой, а также популяризация массового спорта.