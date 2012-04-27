Юных пассажиров Калмыкии защитит закон

Совет Федерации поддержал инициативу о запрете высаживать из транспорта школьников-безбилетников без сопровождения взрослых. Напомним, что документ приняли депутаты ГосДумы. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов: так, в Приморском крае кондуктор высадила двух маленьких девочек из автобуса, им не хватило денег на оплату проезда. Аналогичный случай произошёл в Благовещенске. Теперь всё это должно остаться в прошлом.

Борис Манджиев уже двадцать лет перевозит пассажиров. Работал у частников, сейчас трудится в муниципальном предприятии на маршруте №1. За два десятилетия случались разные инциденты, но никогда из-за пары рублей он не высаживал ребенка

С водителем согласна и кондуктор Саглара Авшеева. Хотя ловить безбилетников ее работа, она нередко сталкивается с ситуациями, когда доехать очень надо, но денег нет. И речь не только о школьниках.

Отнеслись положительно к инициативе российских депутатов и пассажиры автобуса. А вот один из школьников, отметил, что не всегда, даже в степной столице, водители готовы везти детей без денег.

С принятием закона каждый из юных пассажиров будет защищен. За 2020 год общественный транспорт перевез свыше 15 миллионов пассажиров по 19 внутригородским маршрутам и пригородным – Аршан, Троицкое, Максимовка, Лола. Сколько детей и подростов входит в это число? Такая статистика не ведется. Но, скорее всего, цифры немаленькие. Сегодня в Элисте свыше 16 тысяч школьников, более 14 тысяч - младше 16 лет.

Теперь документ отправится на подпись Президенту. Если он подпишет проект, то изменения будут внесены в транспортный устав. А это значит, что принимать нормативно-правовые акты на уровне регионов будет не нужно. Закон станет обязательным к исполнению и не важно, частная ли это маршрутка или муниципальный транспорт.