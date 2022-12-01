11 апреля, 15:42
 18 °C
89,17
81,74
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 12:27
Новости

Жители Калмыкии обвиняются в незаконной добыче водных биоресурсов

Жители Калмыкии обвиняются в незаконной добыче водных биоресурсов

Сотрудники Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с сотрудниками из погранслужбы и Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства задержали в акватории Каспийского моря на территории Лаганского района Калмыкии браконьеров с 1 тонной сазана и сома, сообщила сегодня в Telegram-канале пресс-служба природоохранного надзорного ведомства

"В ходе мероприятия в северной части Каспийского моря в 30 км от острова Морская Чапур выявлены факты незаконной добычи водных биологических ресурсов жителями соседнего региона, с использованием лодок типа "Байда" и запрещенных орудий лова – сетей, общей длинной около 4000 метров. Изъято около 1000 кг частиковых видов (сазан, сом)" - сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура на своём сайте.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.

Фото: epp.genproc.gov.ru

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия