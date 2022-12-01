Юношеская команда Уралана сыграла в ничью с коллективом Академии Футбола Краснодарского Края

Сообщается на странице спортивной школы. Матч на стадионе "Юность" завершился со счетом 2-2. Эффектными голами отличились Мингиян Мустырев и Очир Дмитриев. Поединок прошел в рамках Межрегиональных соревнований по футболу — Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Несмотря на обидную ничью, юниоры не теряют энтузиазма и уже готовятся к будущим встречам.