Судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, применившей насилие в отношении сотрудника полиции

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Судом она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти).



Судом установлено, что женщина 31 октября 2022 года в одном из служебных кабинетов Управления МВД России по г.Элиста, не желая привлечения своего несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности за хищение сотового телефона, получения от него объяснений в ее присутствии, нанесла сотруднику полиции руками телесные повреждения, расценивающиеся как не причинившие вред здоровью человека.



Суд согласился с доводами государственного обвинения и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.