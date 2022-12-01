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11 апреля, 12:38
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Судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, применившей насилие в отношении сотрудника полиции

Судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, применившей насилие в отношении сотрудника полиции

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Судом она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти).

Судом установлено, что женщина 31 октября 2022 года в одном из служебных кабинетов Управления МВД России по г.Элиста, не желая привлечения своего несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности за хищение сотового телефона, получения от него объяснений в ее присутствии, нанесла сотруднику полиции руками телесные повреждения, расценивающиеся как не причинившие вред здоровью человека.

Суд согласился с доводами государственного обвинения и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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