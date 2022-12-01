Жители Калмыкии могут записать ребенка в первый класс онлайн через госуслуги

Для того, чтобы подать заявление необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. После авторизации открыть форму для заявления, выбрать школу и заполнить все пункты. Сообщает пресс-служба Правительства республики. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет после завершения приёма документов. Стоит отметить, что заявление можно подать сразу в несколько учебных заведений, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Отправить ребенка в школу по месту жительства можно будет до 30 июня, а в любую другую с 6 июля до 5 сентября.