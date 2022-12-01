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11 апреля, 11:18
Новости

Жители Калмыкии могут записать ребенка в первый класс онлайн через госуслуги

Жители Калмыкии могут записать ребенка в первый класс онлайн через госуслуги
Для того, чтобы подать заявление необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. После авторизации открыть форму для заявления, выбрать школу и заполнить все пункты. Сообщает пресс-служба Правительства республики. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет после завершения приёма документов. Стоит отметить, что заявление можно подать сразу в несколько учебных заведений, на портале будет отображаться количество свободных мест. 
 
Отправить ребенка в школу по месту жительства можно будет до 30 июня, а в любую другую с 6 июля до 5 сентября.
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