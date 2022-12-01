В Октябрьском районе, в поселке Джангар, открыли парту героя

Она посвящена памяти Николая Каканова. Он был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил России, затем принял решение подписать контракт. Погиб в сентябре прошлого года при исполнении служебного долга во время спецоперации в городе Луганске. Указом Президента страны награждён "Орденом Мужества" посмертно. Право сидеть на почетном месте будет предоставляться отличникам, а также тем, кто активно участвует в жизни школы. Сообщает телеграмм Администрации Октябрьского РМО.



Отметим, парты героя все чаще открывают в республике, что способствует патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о тех, кто защищал Родину.



Фото: vk.com/oktrmo