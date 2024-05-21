Жители Калмыкии могут внести свой вклад в развитие сёл республики

В рамках Всероссийского конкурса «Молодёжь селу» у всех желающих от 18 до 40 лет есть возможность поделиться своими идеями по развитию сельских территорий и сделать посёлки степного региона более комфортными для жизни.

Всего участником предлагается 22 направления, в каждом из которых победителя определят по результатам баллов экспертной комиссии и народного голосования. Прием заявок продлится до 30 июня на цифровой платформе «ЛИНО».