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23 мая, 10:28
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Жители Калмыкии могут внести свой вклад в развитие сёл республики

Жители Калмыкии могут внести свой вклад в развитие сёл республики

В рамках Всероссийского конкурса «Молодёжь селу» у всех желающих от 18 до 40 лет есть возможность поделиться своими идеями по развитию сельских территорий и сделать посёлки степного региона более комфортными для жизни.

Всего участником предлагается 22 направления, в каждом из которых победителя определят по результатам баллов экспертной комиссии и народного голосования. Прием заявок продлится до 30 июня на цифровой платформе «ЛИНО».

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