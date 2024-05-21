23 мая, 10:59
В Яшкульском районе продолжается обустройство дорог
Смотрите наши видео на YouTube!
Местным дорожным управлением, по улице 200 лет МВД, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя на основной дороге, нанесению горизонтальной разметки и многое другое.
В соответствии с заключенным контрактом с Администрацией Яшкульского РМО, дорожные строители приступили к ремонту дороги по улице Качуевская. Как отмечает мастер строительно-монтажных работ Баатр Манджиев, благодаря совместным усилиям содержание и ремонт муниципальных дорог в районе не остаются без внимания.