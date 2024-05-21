В Яшкульском районе продолжается обустройство дорог

Местным дорожным управлением, по улице 200 лет МВД, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя на основной дороге, нанесению горизонтальной разметки и многое другое.

В соответствии с заключенным контрактом с Администрацией Яшкульского РМО, дорожные строители приступили к ремонту дороги по улице Качуевская. Как отмечает мастер строительно-монтажных работ Баатр Манджиев, благодаря совместным усилиям содержание и ремонт муниципальных дорог в районе не остаются без внимания.