  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 мая, 10:05
НовостиСобытие

В Калмыкии с начала года выдано свыше 29 тысяч сертификатов на маткапитал

В Калмыкии с начала года выдано свыше 29 тысяч сертификатов на маткапитал

Самыми востребованными направлениями программы у жителей степного региона являются: улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет и образование.

Напомним, программа поддержки семей с детьми работает в России с 2007 года. Изначально на финансовую помощь государства могли претендовать родители двоих детей, но впоследствии ее распространили и на первенцев.

Также в апреле 2020 года упростили процедуру получение сертификатов на маткапитал-личное обращение стало не обязательным.

Фото: Соцфонд Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия