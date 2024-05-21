В Калмыкии с начала года выдано свыше 29 тысяч сертификатов на маткапитал

Самыми востребованными направлениями программы у жителей степного региона являются: улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет и образование.

Напомним, программа поддержки семей с детьми работает в России с 2007 года. Изначально на финансовую помощь государства могли претендовать родители двоих детей, но впоследствии ее распространили и на первенцев.

Также в апреле 2020 года упростили процедуру получение сертификатов на маткапитал-личное обращение стало не обязательным.

Фото: Соцфонд Калмыкии