Жители Калмыкии могут стать донорами крови

Уже в марте мобильная станция переливания побывает в районных центрах республики. Работать она будет с 8:30 до 13:00. Так, 14 марта станция прибудет в Большой Царын. Далее она отправится в Малые Дербеты, затем – в Кетченеры. Заключительным пунктом станет село Садовое.



К сдаче крови допускаются только совершеннолетние с весом не менее 50 кг без инфекционных заболеваний.



Стоит отметить, что процедура по забору крови жизненно необходима для заготовки и создания запаса компонентов крови с целью обеспечения в них медицинских организаций.