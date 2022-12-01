28 февраля, 10:14
Команда Троицкой средней школы стала победителем VII республиканского турнира по баскетболу, посвященного памяти Виктора Эрендженова, известного спортивного тренера, учителя и общественного деятеля
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В соревнованиях приняли участие команды из Яшкульского, Целинного, Малодербетовского и Кетченеровского районов.
В соревнованиях приняли участие команды из Яшкульского, Целинного, Малодербетовского и Кетченеровского районов.
В результате упорной борьбы 3 место завоевала баскетбольная дружина Малодербетовского района, команда Кетченеровской многопрофильной гимназии имени Косиева поднялась на вторую ступень пьедестала почета.