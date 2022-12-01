28 февраля, 09:52
Сегодня завершается прием предложений для определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в Элисте в 2024 году
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Пункты сбора предложений расположены по 11-ти адресам. Горожане могут выбрать одну из общественных территорий: культурный комплекс "Пагода Семи дней", мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" с зеленой зоной и других.
Пункты сбора предложений расположены по 11-ти адресам. Горожане могут выбрать одну из общественных территорий: культурный комплекс "Пагода Семи дней", мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" с зеленой зоной и других.
Подробности смотрите в нашем выпуске "Вестей".