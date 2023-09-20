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21 сентября, 14:59
НовостиЗдравоохранение

Жители Калмыкии могут рассказать о качестве медицинской помощи, доступности лекарств и медизделий в регионе, обратившись на горячую линию Росздравнадзора

Жители Калмыкии могут рассказать о качестве медицинской помощи, доступности лекарств и медизделий в регионе, обратившись на горячую линию Росздравнадзора

Об этом сегодня сообщила руководитель федерального ведомства Алла Самойлова в ходе встречи с главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Она доложила об импортозамещении оборудования для диагностики, профилактики и реабилитации. Теперь при закупке медизделий предпочтение отдается отечественным продуктам.

Если в прошлом году доля российского оборудования для реабилитации, заменившего иностранные аналоги, составляла 46 процентов, то в нынешнем этот показатель достиг 50- ти. Премьер – министр Мишустин напомнил о важности получения обратной связи при исполнении таких проектов.

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