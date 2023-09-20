22 сентября, 23:37
 16 °C
102,25
96,04
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 сентября, 14:52
Новости

104 учащихся прошли «Школу безопасности»

104 учащихся прошли «Школу безопасности»

Ребята показали свою физическую подготовку, преодолев полосу препятствий, выполнив комбинированное силовое упражнение и кросс. Кроме того, участники за несколько дней прошли испытания по пожарному боевому развертыванию, и поисково-спасательным работам. Организаторы: региональное МЧС и Центр детско-юношеского туризма и краеведения.

По итогам упорной борьбы победителем стала команда Ергенинской СОШ.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия