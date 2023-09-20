104 учащихся прошли «Школу безопасности»

Ребята показали свою физическую подготовку, преодолев полосу препятствий, выполнив комбинированное силовое упражнение и кросс. Кроме того, участники за несколько дней прошли испытания по пожарному боевому развертыванию, и поисково-спасательным работам. Организаторы: региональное МЧС и Центр детско-юношеского туризма и краеведения.

По итогам упорной борьбы победителем стала команда Ергенинской СОШ.

Фото: МЧС Республики Калмыкия