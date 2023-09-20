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22 сентября, 08:53
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В 2024 году субвенция для Калмыкии по линии Фонда ОМС увеличится на 470 млн рублей

В 2024 году субвенция для Калмыкии по линии Фонда ОМС увеличится на 470 млн рублей

В результате совместной работы территориального фонда ОМС и регионального Минздрава для Калмыкии изменен коэффициент доступности медицинской помощи. Калмыкия — единственный регион ЮФО, получивший такое решение.

«В течение 2022-2023 годов мы плотно взаимодействовали с федеральным центром. Провели ряд встреч в Минздраве России, Фонде ОМС, Совете Федерации, Росздравнадзоре, страховой компании», сказал министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев.

Фото: Булат Сараев

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