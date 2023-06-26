28 июня, 11:27
Жители Калмыкии могут присоединиться к акции «Проверь свою память»
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Ее организует Республиканская больница им. Жемчуева для раннего выявления деменции и когнитивных нарушений. На прием к неврологу могут записаться жители старше 60 лет со снижением памяти, ранее не обследованные.
Ее организует Республиканская больница им. Жемчуева для раннего выявления деменции и когнитивных нарушений. На прием к неврологу могут записаться жители старше 60 лет со снижением памяти, ранее не обследованные.
Отметим, что в акции не участвуют те, кто уже получает лечение на основе поставленного диагноза. Акция пройдет с 3 по 18 июля.
Фото: Республиканская больница им П.П.Жемчуева