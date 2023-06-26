28 июня, 16:16
 29 °C
93,14
85,05
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июня, 11:52
Новости

Дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии действует для сельских жителей Калмыкии

Дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии действует для сельских жителей Калмыкии

Об этом сообщает пресс-служба социального фонда республики. Так, «сельскую» надбавку к пенсии в регионе получают более двух тысяч неработающих пенсионеров, чей стаж в сфере АПК составляет не менее 30 лет.

«В него учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в Отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства», - отметила начальник Управления установления пенсий и социальных выплат Светлана Батырова.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия