Дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии действует для сельских жителей Калмыкии

Об этом сообщает пресс-служба социального фонда республики. Так, «сельскую» надбавку к пенсии в регионе получают более двух тысяч неработающих пенсионеров, чей стаж в сфере АПК составляет не менее 30 лет.



«В него учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в Отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства», - отметила начальник Управления установления пенсий и социальных выплат Светлана Батырова.



Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия