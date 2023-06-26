В Калмыкии самый широкий спектр вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» был представлен аграрным сектором

Есть спрос в обвальщиках мяса, зоотехниках, технологах по колбасным изделиям и др. Всего в ярмарке вакансий приняли участие около 20 соискателей. Получили профуслуги 12 человек, ожидается трудоустройство двух человек. Об этом сообщают соцсети Минсоцразвития республики.



Отметим, что ярмарка вакансий прошла 23 июня. Это первый в России опыт проведения подобных мероприятий.