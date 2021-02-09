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3 марта, 15:48
НовостиОбщество

Завершён беззаявительный период продления ежемесячной выплаты на первого ребенка

Завершён беззаявительный период продления ежемесячной выплаты на первого ребенка

Ранее гражданам, у которых в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года включительно дети достигли возраста одного года или двух лет, выплата была продлена до достижения ребенком двух или трех лет соответственно без подачи заявлений.

 С 1 марта для подтверждения права на дальнейшее получение выплаты необходимо заблаговременно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства с заявлением.

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