Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Как сообщается в официальном телеграм-канале Агенства по делам молодежи региона, состязание проводится по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций". Участниками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или воспитавшие детей.



Отметим, что победители будут награждены денежными призами. Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки детей.