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5 мая, 14:25
Новости

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Как сообщается в официальном телеграм-канале Агенства по делам молодежи региона, состязание проводится по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций". Участниками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или воспитавшие детей.

Отметим, что победители будут награждены денежными призами. Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки детей.

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