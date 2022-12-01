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8 мая, 08:39
Новости

В Калмыкии в преддверии Великой Победы открыли первую передвижную выставку в честь героев спецоперации

В Калмыкии в преддверии Великой Победы открыли первую передвижную выставку в честь героев спецоперации

Экспозиция "Герои и подвиги: он сражались за Родину" расположилась в Мемориальном комплексе в поселке Хулхута Яшкульского района.

В ней представлены четыре портрета Героев Советского Союза из числа земляков - уроженцев Калмыкии, которым в 1943 году присвоено звание Героев Советского Союза (Эрдни Деликов, Аким Метяшкин, Георгий Пяткин) и еще пять - героев нашего времени, погибших в специальной военной операции на Украине (Мингиян Лиджиев, Виталий Сукуев, Александр Стефанов, Эдуард Норполов, Исрафил Магомедов)
Как уточнил в интервью информагентству председатель Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия» Дмитрий Халхинов, участники СВО - это люди разных национальностей из регионов России, которым звание присвоили посмертно.
По его словам, передвижная выставка будет работать постоянно, побывает в учебных заведениях республики, организациях, на культурно-массовых мероприятиях. Посетители экспозиции смогут не только узнать о подвигах погибших, но и пообщаться с бойцами, которые вернулись со спецоперации и сейчас находятся в Калмыкии.
А 5 мая в Мемориальном комплексе погибшим воинам 28-й армии в Хулхуте состоялся митинг. Участие в нём приняли первый зампредседателя правительства Калмыкии Эрдни Церенов и делегация Астраханской области во главе с вице-премьером Инессой Гориной. Участники возложили живые цветы и траурные венки, павшим воинам посвятили минуту молчания.

Напомним, в 1942 году бойцы 28-й армии остановили прорыв гитлеровцев к Астрахани на рубеже Хулхуты. Тяжелые климатические условия, открытая местность, недостаток воды создавали особые трудности для ведения боевых действий. В боях за Калмыкию погибли свыше 10 тыс. советских солдат, и теперь Хулхуту, получившую почетное звание "Населенный пункт воинской доблести", общественность называет "степным Сталинградом".

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